Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Rohbau

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Benzstraße;

Tatzeit: zwischen 29.09.2023, 18.00 Uhr, und 06.10.2023, 08.30 Uhr;

Versucht innerhalb eines Rohbaus in einen Lagerraum einzudringen haben Unbekannte in Gronau. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung stand. Auf dem Gelände an der Benzstraße hatten Randalierer zudem Baustoffe sowie eine mobile Toilette umgeworfen. Zu den Geschehen kam es zwischen Freitag vergangener Woche, 18.00 Uhr, und Freitag, 08.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell