Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Frau und Kind bei Unfall verletzt - Stuhr, Verwirrter Mann spricht Kinder und Lehrer an ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Schuppen in Kirchweyhe, Richtweg, eingebrochen. Die Tür zum als Partyraum genutzten Schuppen wurde gewaltsam geöffnet. Der bzw. die Täter entwendeten mehrere Spielkonsolen und flüchteten danach unerkannt. Der Schaden beträgt rund 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Lahauser Straße wurden eine 33-jährige Radfahrerin und ihr einjähriges Kind leicht verletzt. Als die 33-Jährige mit ihrem Fahrrad und Anhänger die Hauptstraße überqueren wollten, übersah eine 88-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen die Radfahrerin und beide kollidierten. Die Mutter und ihr einjähriges Kind wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Stuhr - Mann spricht Kinder und Lehrer an

Ein 49-jähriger Mann hat gestern Vormittag in Moordeich auf den Schulgeländen der Grundschule und der Lise-Meitner-Schule und auf dem Gelände der Kita St. Paulus Kinder und Lehrer angesprochen. Dabei machte der Mann einen verwirrten Eindruck. Die Polizei konnte den Mann nicht mehr antreffen. Gegen 15.15 Uhr wurde der 49-Jährige dann in Stuhrbaum bei einem Diebstahl überrascht. Er wurde dabei beobachtet, wie er Gegenstände aus einem Schuppen entwendete. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass es sich um den Mann vom Vormittag handelte. Die Polizei hat den 49-Jährigen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen.

Syke - Verkehrsunfall

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 10:00 Uhr vom Hachedamm, nach Links auf die Bundesstraße 6 (Herrlichkeit) einbiegen. Sie übersah dabei eine 82-jährige Sykerin auf ihrem Fahrrad, die auf dem Fahrradweg in Richtung Barrien fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Sulingen-Nordsulingen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 14.05 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin die "Bocksgründener Straße" in Richtung Nordsulingen. In einem Kurvenverlauf kommt die 55-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit der ihr entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Fahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell