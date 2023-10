POL-DH: --- Diepholz - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Diepholz (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde bei Bauarbeiten in einem Neubaugebiet in der "Tilsiter Straße" eine Granate gefunden. Eine Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgte am Abend. Die Granate wurde als gefährlich eingestuft, durfte nicht bewegt oder gar abtransportiert werden. Es kam nur eine kontrollierte Sprengung am Fundort in Frage. Zusammen mit der Gemeinde, dem Rettungsdienst und der ...

