Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Kontrollierte Sprengung ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde bei Bauarbeiten in einem Neubaugebiet in der "Tilsiter Straße" eine Granate gefunden.

Eine Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgte am Abend. Die Granate wurde als gefährlich eingestuft, durfte nicht bewegt oder gar abtransportiert werden. Es kam nur eine kontrollierte Sprengung am Fundort in Frage.

Zusammen mit der Gemeinde, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr musste ein 300 Meter Radius um die Fundstelle evakuiert werden. Mehrere Straßen wurden gesperrt und Teams aus Feuerwehr und Polizei suchten alle Haushalte auf, um ihnen die Evakuierung zu eröffnen. Ein paar Anwohner waren auf die Hilfe des Rettungsdienstes angewiesen, der sie zur Sammelstelle an der KGS Leeste brachte. Die Evakuierung verlief ohne Probleme.

Nachdem aus dem Bereich alle Anwohner evakuiert waren, wurde die Granate vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt. Die Sprengung erfolgte ohne Probleme und auch ohne Schäden. Gegen 23.30 Uhr konnten alle Anwohner wieder in ihre Häuser und auch die Straßensperrungen konnten aufgehoben werden.

