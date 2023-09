Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Abfalltransport aus dem Vereinigten Königreich gestoppt - Großkontrolle der Polizei an der deutsch/niederländischen Grenze ein Erfolg

Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim (ots)

Am 07.09.2023 führte die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück eine großangelegte Abfallkontrolle auf der Autobahn 30, Rasthof Bentheimer Wald, Fahrtrichtung Hannover, durch. Verschiedene Behörden, darunter u. a. der Zoll, das Gewerbeaufsichtsamt, das Bundesamt für Logistik und Mobilität, die Abfallüberwachungsbehörde der NL (ILenT), sowie die Bezirksregierung Arnsberg kontrollierten zusammen mit der Polizei 37 LKW. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf das Thema der illegalen Abfallentsorgung gelegt. Hervorgestochen hat ein LKW, welcher Altkleider aus GB nach Polen transportierte. Weil diesem die erforderliche Deklarierung fehlte, untersagte das Umweltbundesamt die Weiterfahrt. Darüber hinaus wurden sechs Verstöße im Bereich Abfallrecht, drei Verstöße wegen technischer Mängel sowie eine Überladung festgestellt. Außerdem werden vier behördliche Nachkontrollen in den jeweiligen Betrieben folgen. "Die Ergebnisse des heutigen Tages zeigen, dass der Fokus auf Abfalltransportrecht richtig ausgewählt wurde. Die BAB 30 ist eine der wesentlichen Ost-West-Verbindung in Europa. Gerade hier sind Verkehrskontrollen wichtig, damit die bis zu 80.000 Fahrzeuge pro Tag sicher an ihr Ziel kommen., so Malte Hagspihl, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

