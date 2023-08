POL-OS: Führungswechsel bei der Polizei in Papenburg

Polizeidirektion Osnabrück

Führungswechsel bei der Polizei in Papenburg

Osnabrück/Papenburg

Neue Dienststellenleiterin beim Polizeikommissariat Papenburg wird ab dem 1. Oktober Sina Butke. Sie löst damit Polizeioberrat Lars Zengler ab, der zukünftig das Polizeikommissariat in Vechta leitet. Butke absolviert derzeit ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei.

Die angehende Polizeirätin startete am 1. Oktober 2010 bei der Polizei Niedersachsen. Nach ihrem Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen war sie zunächst in der Polizeiinspektion Leer/Emden im Einsatz- und Streifendienst tätig. Es folgten Verwendungen im Bereich der polizeilichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Leer, im Personaldezernat der Polizeidirektion in Osnabrück sowie im Zentralen Kriminaldienst in Aurich und Leer. Sina Butke ist 32 Jahre alt, stammt gebürtig aus dem Emsland und wohnt in Leer.

Im Polizeikommissariat Papenburg - einschließlich der dazugehörigen Polizeistationen - kümmern sich mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Sicherheit der Menschen in der Region. Papenburg ist zugleich Leitungsdienststelle für die nachgeordneten Polizeistationen im Altkreis Aschendorf-Hümmling. Das Zuständigkeitsgebiet umfasst mit seinen rund 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Stadt Papenburg, die Samtgemeinden Dörpen, Nordhümmling, Sögel und Werlte sowie die Gemeinde Rhede.

In der niedersächsischen Polizei ist der 1. Oktober alljährlich einer der markanten Tage, an dem diverse personelle Veränderungen anstehen. Nicht nur auf Leitungsebene stehen landesweit Wechsel an, auch die Polizeischüler und Polizeischülerinnen beenden im Herbst ihre dreijährige Ausbildungszeit und verstärken fortan die Polizeidienststellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell