BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Schleusung in Weil am Rhein auf

Weil am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Einschleusung von vier Personen auf. Gegen einen 32-Jährigen wird wegen des Verdachts der Einschleusung ermittelt.

Am frühen Dienstagmorgen (22.08.2023), gegen 01:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, im Stadtgebiet von Weil am Rhein, ein aus der Schweiz kommendes Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen. Neben dem 32-jährigen Fahrzeugführer befanden sich vier weitere Personen im Fahrzeug. Keiner der afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 14, 23, 24 und 30 Jahren verfügte über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Der Fahrer, ein in Deutschland wohnhafter afghanischer Staatsangehöriger, wies sich mit einem gültigen Reisepass und einem deutschen Aufenthaltstitel aus.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Personen in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts gegen die vier mutmaßlich Geschleusten ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen erfolgte die Weiterleitung von drei Männern an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung. Der 14-Jährige wurde dem zuständigen Jugendamt übergeben.

Der Fahrer muss sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern verantworten.

