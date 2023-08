Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisende attackiert

Reutlingen (ots)

Ein 41-Jähriger und sein bislang unbekannter Begleiter attackierten am gestrigen Donnerstag (10.08.2023) gegen 17:30 Uhr zwei Reisende am Reutlinger Bahnhof. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen der 41 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und sein Begleiter am gestrigen Tag am Bahnsteig 1 zunächst auf einen 25-Jährigen zugegangen sein, diesen daraufhin unvermittelt angeschrien und auch geschlagen haben. Eine einschreitende 34 Jahre alte Reisende konnte die beiden Parteien jedoch wohl trennen und so den Angriff stoppen. Die beiden Täter folgten der Frau daraufhin offenbar in die Bahnhofshalle und sollen sie dort durch Schläge und Tritte attackiert haben. Auch als die Geschädigte am Boden lag ließen die beiden aggressiven Männer nicht von der Frau ab. Nach ihrer Tat flüchteten die Angreifer wohl in bislang unbekannte Richtung. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den aus Reutlingen kommenden 41-Jährigen allerdings kurze Zeit später in der Nähe des Bahnhofs feststellen. Nachdem der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann einen der eingesetzten Beamten attackiert hatte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Die beiden Geschädigten wurden bei dem Angriff verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Gegen den Beschuldigten und den bislang unbekannten Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

