Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisende in S-Bahn attackiert

Rems-Murr-Kreis/Winterbach/Weiler (Rems) (ots)

Am gestrigen Mittwochabend ist es in einer S-Bahn der Linie S2 auf der Fahrt in Richtung Schorndorf zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 28-Jährigen gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr eine 28 Jahre alte Reisende am gestrigen Tag gegen 20:10 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf. Beim Halt des Zuges am Beutelsbacher Bahnhof sollen vier Jugendliche die S-Bahn betreten und sich in die Nähe der Reisenden gesetzt haben. Auf der Strecke zwischen Winterbach und Weiler (Rems) standen die vier Personen auf und begaben sich wohl in Richtung der Türen. Hierbei soll einer der Jugendlichen der Geschädigten ohne ersichtlichen Grund im Vorbeigehen mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen haben. Anschließend stiegen der bislang unbekannte Täter und seine drei Begleiter offenbar am Haltepunkt Weiler (Rems) aus und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Die 28-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung und zeigte die Tat kurze Zeit später auf dem Schorndorfer Polizeirevier an. Der Täter wird als 15-16 Jahre alter und circa 160 cm großes Jugendlicher mit schwarzen Haaren beschrieben. Er hatte offenbar eine schlanke Statur und eine dunkle Hautfarbe. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Mütze getragen haben. Seine drei Begleiter waren wohl ebenfalls dunkel gekleidet und hatten schwarze und weiße Schuhe an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder seinen Begleitern geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell