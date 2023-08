Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende von Unbekanntem belästigt

Schwaikheim (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am gestrigen Donnerstag (10.08.2023) am Schwaikheimer Bahnhof gekommen. Eine 33 Jahre alte Frau fuhr am gestrigen Tag zunächst mit der S3 von Stuttgart aus in Richtung Backnang. Beim Halt des Zuges am Schwaikheimer Bahnhof verließ die Reisende gegen 00:35 Uhr die S-Bahn und ging in Richtung der Treppen, wobei sie wohl von einem bislang unbekannten Mann eingeholt und angesprochen wurde. Der Unbekannte soll schließlich auch den Arm um die Geschädigte gelegt und diese an sich herangezogen haben. Die 33-Jährige konnte sich offenbar von dem Täter losmachen und erstattete kurz darauf Anzeige bei der Polizei. Den Täter beschrieb die Reisende als circa 27 Jahre alten und 170 cm großen Mann mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haaren. Zur Tatzeit soll er dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

