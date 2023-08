Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 27-Jähriger bedroht Reisende und begibt sich in den Gleisbereich

Stuttgart (ots)

Ein 27-Jähriger beleidigte und bedrohte am heutigen Donnerstag (10.08.2023) zwei Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof und begab sich anschließend in den Gleisbereich. Der afghanische Staatsangehörige soll zunächst gegen 00:30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof laut herumgeschrien und dabei auf eine 21 Jahre alte Reisende und ihren 27-jährigen Begleiter zugekommen sein. Nachdem der Hund der Frau den aggressiven Mann wohl angebellt hatte, soll dieser die Geschädigte mehrfach verbal beleidigt und bedroht haben. Anschließend betrat der Beschuldigte offenbar den Gleisbereich der Gleise 2 und 3 und begab sich daraufhin zum Bahnsteig 1. Dort soll er dann auch den Begleiter der Geschädigten angegangen sein und diesen ebenfalls bedroht und beleidigt haben. Der 27-Jährige floh daraufhin in eine am Bahnsteig 1 stehende S-Bahn, konnte dort jedoch von den alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der auch gegenüber der Streife aggressiv auftretende Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung, Beleidigung und des Verbots des Aufenthaltes in den Gleisen rechnen.

