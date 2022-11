Polizei Wuppertal

POL-W: RS Pkw stößt mit Fußgängerin zusammen - Frau wird schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (24.11.2022, um 17:55 Uhr) kam es an der Einmündung Bliedinghauser Straße zur Ziegelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford und einer Fußgängerin. Ein 58-jähriger Remscheider befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bliedinghauser Straße in Richtung Burger Straße. Als der Fiesta-Fahrer auf die Ziegelstraße einbog, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Kollision mit einer 88-jährigen Fußgängerin, welche die Ziegelstraße überquerte. Durch den Zusammenprall stürzte die Frau zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford entstand kein Sachschaden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell