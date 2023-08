Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann Geldstrafe von 3600 Euro nicht bezahlen

Waldshut (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilte ein Gericht einen 34-Jährigen zu einer Geldstrafe. Statt zu bezahlen, tauchte der Mann unter. Beim Grenzübertritt in Waldshut erfolgte die Festnahme des Mannes. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Samstagmittag, den 19. August 2023 kontrollierte eine Streife der Bundeszollverwaltung den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Waldshut. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz lebenden Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Bereits im vergangenen Jahr verurteilte ein deutsches Gericht den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Die Bundespolizei übernahm den 34-Jährigen zuständigkeitshalber. Da die geforderte Summe nicht bezahlt werden konnte, muss er nun eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell