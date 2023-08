Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Elztalbahn: vor Reisenden entblößt

Gutach im Breisgau (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich im Zug der Linie S2, zwischen Gutach im Breisgau und dem Freiburger Hauptbahnhof, ereignet haben soll.

Am Freitag, den 11. August 2023, im Zeitraum von 20:30 Uhr und 20:55 Uhr, soll es im Zug der Linie S2 zu mehreren Straftaten gekommen sein. Ein vermummter 26-jähriger stieg am Haltepunkt Gutach im Breisgau in den Zug der Linie S2. Kurz nach dem Einstieg begann die Person mit Kampfsportübungen und soll Reisende aufgefordert haben Musik auf ihren Smartphones abzuspielen. Zudem soll er Reisenden Betäubungsmittel angeboten haben. Noch vor Ankunft am Bahnhof Waldkirch, soll der deutsche Staatsangehörige einer Gruppe Jugendlicher sein Glied vorgezeigt haben. Im weiteren Verlauf soll er einen Zugbegleiter bedroht haben. Beim Zughalt am Freiburger Hauptbahnhof konnte der 26-Jährige durch die Bundespolizei gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein 18.5 cm langes Messer.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die vier Jugendlichen, die Zeugen der exhibitionistischen Handlung geworden sind sowie Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell