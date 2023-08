POL-GF: Autofahrer verunfallt bei Flucht vor Polizeikontrolle

Gifhorn (ots) - Die Sommerferien in Niedersachsen neigen sich dem Ende zu. Schon am morgigen Donnerstag beginnt für die meistern Kinder wieder die Schule, für die diesjährigen Erstklässler steht der erste Schulweg am kommenden Montag an. Damit nehmen am Morgen deutlich mehr Menschen am Straßenverkehr teil und gerade die kleinsten, die Schulkinder, sind auf unser aller Rücksichtnahme angewiesen. Sie können Gefahren, ...

mehr