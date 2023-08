Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Achtung Schulbeginn - Rücksicht nehmen

Gifhorn (ots)

Die Sommerferien in Niedersachsen neigen sich dem Ende zu. Schon am morgigen Donnerstag beginnt für die meistern Kinder wieder die Schule, für die diesjährigen Erstklässler steht der erste Schulweg am kommenden Montag an. Damit nehmen am Morgen deutlich mehr Menschen am Straßenverkehr teil und gerade die kleinsten, die Schulkinder, sind auf unser aller Rücksichtnahme angewiesen. Sie können Gefahren, Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht so gut einschätzen wie erfahrene Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Selbstverständlich sollte jeder und jede zu jedem Zeitpunkt vorsichtig fahren und Rücksicht walten lassen. Mit Blick auf die Schulkinder und ihre Wege am Morgen und Nachmittag appellieren wir nun für besondere Rücksichtnahme. Ein Schulweg kann jede Straße und jeder Weg sein, unsere Bitte ist daher nicht nur vor Schulgebäuden gültig.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn werden auch im kommenden Schuljahr die sog. Schulwegüberwachung forcieren und dabei auch die Vorgaben zum Transport von Kindern oder auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Schulen kontrollieren. Wir wünschen allen Kindern einen fantastischen Schulstart und einen unfallfreien Schulweg.

