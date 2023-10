Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Diebstahl Kupferkabel - Stuhr, Ruhestörung eskaliert - Syke, Kradfahrer kollidiert mit Streifenwagen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl von Kupferkabel

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang Unbekannte aus einem verschlossen Container eines Galvanotechnik Unternehmens in Sulingen, Berliner Straße, Kupferkabel in einem geschätzten Wert von ca. 50000 Euro. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter über ein benachbartes Firmengelände auf das Grundstück der geschädigten Firma. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte haben am Montag zwischen 11.45 Uhr und 21.00 Uhr von der Bushaltstelle "Westermoor" in Leeste, Alte Poststraße, entwendet. Das Pedelec der Marke Sinus Tria N7 war verschlossen dort abgestellt worden. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Ruhestörung eskaliert

Am Montagabend gegen 23.30 Uhr meldeten Anwohner der Wupperstraße der Polizei eine Ruhestörung, ausgehend von einer Party. Am Ort der Ruhestörung angetroffen, konnte die eingesetzte Streife zunächst für Ruhe sorgen. Sie waren aber noch nicht wieder abgerückt, da wurde die Musik wieder lauter und diesmal lauter als zuvor. Eine erneute Kontaktaufnahme erfolgte durch den Garten. Hierbei trat ein 42-jähriger Hausbewohner in drohender Haltung auf einen Beamten zu. Als der zweite Beamte dazukam, wurde er vom 42-Jährigen angegriffen und in ein Gebüsch gestoßen. Unter Einsatz von Reizstoff konnte der 42-Jährige überwältigt werden. Als er sich beim Transport zum Streifenwagen weiter wehrte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend musste er zur Ausnüchterung im polizeilichen Gewahrsam bleiben. Den 42-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Syke - Mit Streifenwagen kollidiert

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad gestürzt, dabei verletzte sich der 16-jährige Sozius leicht. Der 18-Jährige fuhr ohne Kennzeichen und hatte versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Dabei missachtete er mehrfach Anhaltezeichen. Als er einen Linienbus rechts über den Gehweg überholte, geriet er gegen den Streifenwagen und stürzte. Der 18-Jährige und sein 16-jähriger Sozius verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Da der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Sachschaden von 3500 Euro.

Schwarme - Einbruch

In der Zeit vom 27.09.23 bis zum 03.10.23 sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Schwarme, Kirchstraße, eingebrochen und haben zwei Pedelecs entwendet. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür zum Wohnhaus. Der Schaden beträgt rund 4500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

