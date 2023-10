Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.10.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet

Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet Diepholz, in der Lüderstraße, der Moorstraße, der Thouarsstraße und der Schlesierstraße zu diversen Sachbeschädigungen. Hierbei wurden dortige Gebäudefassaden mittels Graffiti besprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz (Tel.: 05441/9710) entgegen.

Rehden - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Montagabend versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße Im Müllergarten in Rehden in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierbei wurde versucht, eine rückwärtig gelegene Zugangstür mittels eines unbekannten Gegenstandes gewaltsam zu öffnen. Es ist zu vermuten, dass die Täter während der Tatausführung gestört worden sind und in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Diepholz (Tel.: 05441/9710) zu melden.

Kirchdorf - Verkehrsunfallflucht im Ortsteil Scharringhausen

Am Montag, dem 02.10.2023, im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 07:45 Uhr, kam es auf der Straße Scharringhausen in Kirchdorf (ehemalige Bundesstraße 61) zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter geriet mit seinem Pkw im Bereich einer Linkskurve ins Schleudern und prallte infolgedessen gegen eine linksseitige Schutzplanke. Anschließend stellte der Unfallverursacher den Pkw im Nahbereich ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und insbesondere zum Fahrzeugführer bzw. zur Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Sulingen (Tel.: 04271-9490) zu melden.

Stuhr - Diebstahl von Aufsitzmähern von einem Firmengelände

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter in Stuhr, Ortsteil Groß Mackenstedt, Zutritt auf ein gesichertes Außengelände eines Landmaschinenhandels. Hierbei wurde durch die Täter ein Gitterstabmattenzaun durchtrennt. Anschließend wurden zwei Aufsitzrasenmäher mit einem Wert von ca. 10.000 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat in Weyhe (Tel.: 0421/80660) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell