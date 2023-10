Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen-Groß Lessen, Schwerer Verkehrsunfall - Neuenkirchen bei Bassum, Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Neuenkirchen bei Bassum - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr wurde ein 85-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall getötet. Der 85-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Straße "Gödderner Weg" aus Richtung Neuenkirchen kommend. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er in einer Kurve geradeaus, geriet von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Für den 85-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des 85-Jährigen feststellen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, an ihm entstand Totalschaden.

Sulingen-Groß Lessen - Schwerer Verkehrsunfall

Am heutigen frühen Morgen gegen 05.45 Uhr wurden bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B 214 mehrere Personen schwer verletzt.

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 214 in Richtung Diepholz und war aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er frontal mit dem Kleinbus eines 67-jährigen Fahrers. Der 22-Jährige wurde bei dem Aufprall in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und sein 21-jähriger Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Kleinbus des 67-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenprall und blieb auf einem Acker liegen. Der 67-Jährige und sein Beifahrer wurden ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 214 musste für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell