Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf - Überfall Tankstelle

Festnahme ---

Diepholz (ots)

Am Samstag gegen 19.15 Uhr hat ein maskierter Mann eine Tankstelle an der "Barenburger Straße" überfallen. Auf der Flucht wurde er von Zeugen verfolgt und von der Polizei festgenommen.

Der Maskierte betrat den Kassenraum der Tankstelle, drohte der Angestellten mit einem Taser und verlangte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Das Geld sollte die Angestellte in einen mitgebrachten Beutel legen. Mit dem Beutel verließ der Täter die Tankstelle wieder und flüchtete zu Fuß. Ein Zeuge und der Tankstellenpächter folgten dem Flüchtenden und alarmierten die Polizei. Als der Flüchtende in einen Pkw stieg und seine Flucht damit fortsetzte, folgten ihm die Zeugen ebenfalls in einem Pkw. In Varrel erkannte der Flüchtende die Polizei und hielt an. Die Polizei konnte den 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und den Beutel mit dem erbeuteten Bargeld sicherstellen. Der 22-Jährige wurde für weitere Ermittlungen zur Dienststelle nach Sulingen verbracht.

Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der Zeugen. Die Zeugen haben sich nicht in Gefahr gebracht und bei der Flucht Kontakt zur Polizei gehalten. So konnte die Flucht schnell beendet und der 22-Jährige festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell