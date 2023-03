Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von E-Scootern +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Während der Unterrichtszeit am Dienstag, 14. März 2023, entwendeten bislang unbekannte Personen drei E-Scooter aus dem Fahrradstand zweier Schulen.

Die E-Scooter wurden in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule in der Richtstraße sowie einer Oberschule in der Uhlandstraße gesichert abgestellt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die sich im Tatzeitraum im Bereich der Fahrradstände aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

