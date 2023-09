Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Versuchter Einbruch; Bassum - Diebstahl von Stahlblechen; Asendorf - 38-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Diepholz (ots)

Diepholz - Versuchter Einbruch

In der Zeit vom 23.09.2023 bis 26.09.2023 versuchten unbekannte Täter sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Orthopädiegeschäfts in der Bahnhofstraße in Diepholz zu verschaffen. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz, Tel. 05441/971-0, in Verbindung zu setzen.

Rehden - 52-jähriger auf Kleinkraftrad mit 1,91 Promille gestoppt

Am Mittwoch gegen 18.40 Uhr, wurde ein Streifenteam der Polizei auf einen 52-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad die Dickeler Straße befuhr, aufmerksam. Im Rahmen einer folgenden Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass der 52-Jährige aus Wetschen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, in der Zeit von 11.00 Uhr-11.55 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des Hallenbad Am Lindhof Syke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Rangieren mit einem geparkten VW Passat, Farbe: blau zusammen. An dem Passat entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Parkplatzgelände, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei in Syke, Tel.: 04242/969-0, entgegen.

Bassum - Diebstahl von Stahlblechen

Bisher noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam über die rückwärtige Seite auf das Gelände eines Bassumer Metallbau-Betriebes eingebrochen. Entwendet wurden Stahlbleche im Wert von über 11000 Euro. Zum Abtransport des schweren Diebesgutes muss ein Transporter an die hintere Umzäunung gefahren worden sein. Wer in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:30 Uhr etwas beobachtet hat, informiert bitte die Bassumer Polizei unter 04241/ 971680.

Bruchhausen-Vilsen - Rollerfahrer verletzt

Eine 18-jährige VW-Polo-Fahrerin wollte am Mittwoch um 13:15 Uhr von der Berxer Straße nach links in die Westernheide abbiegen. Dies übersah ein dahinter fahrender 17-jähriger Piaggio-Fahrer und fuhr auf den Polo auf. Durch den Aufprall wurde der 17-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4500 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Asendorf - 38-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr, ist ein 38-jähriger Corsa-Fahrer aus Asendorf mit seinem Fahrzeug auf der Uepser Straße von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Überschlag auf dem Dach gelandet. Der 38-Jährige befuhr zum Unfallzeitpunkt die Uepser Straße in Fahrtrichtung Asendorf. In einem Linkskurvenverlauf kurz vor Erreichen des Einmündungsbereiches Mühlenberg verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Graben zum Stehen und kippte durch die Wucht des Aufpralls in der Folge auf das Dach. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 38-Jährige nicht angeschnallt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252-938250, in Verbindung zu setzen.

