Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss zur Therapie

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.03.2023 um 10:30 Uhr konnte ein 43-Jähriger aus der VG Edenkoben mit seinem PKW in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der PKW-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Suchttherapie wegen seiner Alkoholsucht. Schon beim Öffnen der Fahrzeugtür schlug den eingesetzten Beamten starker Atemalkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille, weshalb der Mann einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest in der hiesigen Dienststelle durchführen musste. Dieser ergab letztlich einen Wert von knapp unter einer Promille. Der Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren hinsichtlich der Trunkenheitsfahrt verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

