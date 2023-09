Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger - Nordwohlde, Diebstahl aus Hofladen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Am Montag, 25.09.2023, ereignete sich gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger in der "Stuhrreihe". Ein 18-jähriger Stuhrer befuhr zum Vorfallszeitpunkt mit einem weißen VW Tiguan die "Stuhrreihe" in Fahrtrichtung Silbersee. Kurz nach Passieren des Einmündungsbereiches "Kiefernweg" touchierte der 18-Jährige mit dem Außenspiegel im Vorbeifahren einen Fußgänger am Arm. Der Fußgänger entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch später ermittelt werden. Unmittelbar vor dem Unfallgeschehen soll der 18-Jährige eine Radfahrerin überholt haben, die ebenfalls die "Stuhrreihe" in Fahrtrichtung Silbersee befuhr. Da diese möglicherweise Zeugin des Unfallgeschehens war und Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird sie gebeten, sich mit der Polizei in Stuhr, Tel.: 0421/427079-0 in Verbindung zu setzten. Der Fußgänger (36 Jahre aus Stuhr) erlitt leichte Verletzungen am Arm. Am Außenspiegel des VW entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Melchiorshauser Straße / Hinter dem Felde wurden gestern gegen 13.30 Uhr zwei Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer wollte die Kreuzung aus der Straße Hinter dem Felde kommend überqueren, übersah dabei aber den Pkw eines 59-jährigen Fahrers, der die Melchiorshauser Straße Richtung B 6 befuhr. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro.

Nordwohlde - Diebstahl im Hofladen

In einem Hofladen Am Hombach wurde am Montag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr die fest verankerte Geldkassette mutwillig aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld (ca. 70 Euro) entwendet. Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Twistringen - Pkw-Fahrer mit 2 Promille

Am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der "Wildeshäuser Straße" einen 40-jährigen Pkw-Fahrer, der sich auf dem Heimweg Richtung Visbek befand. Schon beim Öffnen der Tür konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, der Golf-Fahrer "pustete" über 2 Promille. Der 40-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell