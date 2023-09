Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchh-Vilsen, Krad kollidiert mit Baum - Sulingen, Radfahrerin schwer verletzt - Diepholz, Radfahrer mit über 2 Promille ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - mit Baum kollidiert

Am Montag um 18:15 Uhr befuhr eine 16-jährige Krad-Fahrerin die Sulinger Straße in Richtung Bruchhausen-Vilsen. Am Ende einer leichten Kurve kam sie mit ihrem Leichtkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Auf Grund ihrer Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Diepholz - Radfahrer mit über 2 Promille

Einen 33-jährigen Radfahrer hat die Polizei am Montag gegen 23.00 Uhr in der "Friedrichstraße" angetroffen und kontrolliert. Auf Grund seines Verhaltens musste r sich einem Alkoholtest unterziehen. Das Ergebnis, 2,3 Promille Atemalkohol-Konzentration. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sulingen - Radfahrerin schwer verletzt

An der Kreuzung B61 / B214 ist heute Vormittag gegen 10.00 Uhr eine 61-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Abbiegen die Radfahrerin übersehen und war mit ihr kollidiert. Die Radfahrerin wurde schwer am Bein verletzt und zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber die Verletzte nach Bremen in ein Krankenhaus.

