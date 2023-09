POL-DH: --- Stuhr, Geldautomat gesprengt - Täter flüchten

Diepholz (ots) - Gegen 11.30 Uhr heute Mittag geriet eine Lagerhalle einer Heizungs- und Sanitärfirma in der "Scharreler Straße" in Brand. Die Feuerwehr konnte bei den Löscharbeiten ein nebenstehendes Wohnhaus schützen. An der Lagerhalle selbst entstand ein größerer Schaden, der aber noch nicht genau beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine mögliche Brandursache ...

mehr