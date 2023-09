Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen - Fahrerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen gegen 08.20 Uhr auf der B 61 wurde eine 33-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt. In Höhe der Einmündung "Mittelwandweg" verlor die 33-Jährige aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin war nach dem Unfall im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber nach Bremen in ein Krankenhaus geflogen. Die B 61 musste für die Unfallaufnahme, die Fahrzeugbergung und eine Gutachterarbeit für längere Zeit voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.

