Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Lemförde - Eigentümer gesucht; Sulingen - Unfallverursacher dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt; Weyhe - Diebstahl von Elektrogeräten

Diepholz (ots)

Lemförde - Eigentümer gesucht

Am Mittwoch, den 20.09.2023, wurden zwei Fahrräder am Bahnhof in Lemförde aufgefunden. Die Polizei sucht nun die Eigentümerin bzw. den Eigentümer der Räder (ein Mountainbike der Marke Rockrider und ein Pedelec des Herstellers Stevens). Hinweise nimmt die Polizeistation Lemförde, Tel.: 05443 20344 0 entgegen. Fotoaufnahmen von den Rädern befinden sich im Anhang.

Sulingen - Unfallverursacher dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein 29-Jähriger aus Sulingen mit seinem Fiat die Nienburger Straße in Fahrtrichtung Sulingen-Ost. In Höhe Hausnummer 62a kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Wegeseitenraum kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Baum. Der 29-Jährige verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, worauf dieser kurz darauf ermittelt werden konnte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

Weyhe - Diebstahl von Elektrogeräten

In der Nacht von Mittwoch, 20.09.2023 auf Donnerstag, 21.09.2023 kam es zu einem Diebstahl von Elektrogeräten vom Gelände eines Wertstoffhofes an der Margarete-Steiff-Straße in Weyhe. Der Wert der erlangten Gerätschaften wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0 entgegen.

