POL-DH: --- Polizeiinspektion Diepholz - Zeugenaufruf der Moko "Inliner" ---

Diepholz (ots)

Nach dem Tötungsdelikt in Barenburg, der versuchten Tötung in Sulingen und der Festnahme des Tatverdächtigen in der letzten Woche, ermittelt die Mordkommission "Inliner" der Polizei auf Hochtouren.

Neben den Zeugenvernehmungen, der Spurenauswertung werden auch nach und nach alle bisherigen Hinweise abgearbeitet. Hierbei ist die Polizei auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler den Fahrer/die Fahrerin eines schwarzen Audi, der am Tatabend des 10.09.23 gegen 18.40 Uhr die Straße "Schwarzer Dieken" gefahren ist, sich als Zeuge zu melden.

Ebenfalls wird der Fahrer/die Fahrerin eines roten Pkw gesucht, der am Tatabend des 10.09.23 zwischen 18.20 Uhr und 19.35 Uhr in der Straße "Sulinger Bruch" am Fahrbahnrand geparkt hat.

Weitere mögliche Zeugen haben sich am Tatabend zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einer Parkbank an der Einmündung "Schwarzer Dieken" / "Furthweg" aufgehalten. Auch sie werden als mögliche Zeugen von der Moko gesucht.

Sie alle werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

