Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholzer Großmarkt, Polizei zieht positive Bilanz - Drentwede, Auffahrunfall mit mehreren Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Polizei zieht positive Bilanz vom Großmarkt

In der Zeit vom 14.09.23 bis zum 17.09.23 fand der diesjährige Diepholzer Großmarkt statt. An allen Markttagen verzeichnete die Polizei einen regen Besucherzustrom. Tagsüber waren die Familien in der Überzahl, was sich in den Abendstunden hin zu Feiernden änderte. "Der Einsatzleiter der Polizei, Andreas Meyer, zeigt sich mit dem Verlauf des Großmarktes aus polizeilicher Sicht sehr zufrieden." An allen Tagen gab es, je später der Abend, immer mal wieder markttypische Auffälligkeiten. Kleinere Streitigkeiten wurden von der Polizei und dem Sicherheitsdienst schnell unterbunden. Die Polizei musste insgesamt fünf Platzverweise gegen zumeist uneinsichtige, alkoholisierte Besucher aussprechen. Die polizeiliche Bilanz zeigt drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und drei Diebstähle. Die offene Präsenz der Polizei und des Sicherheitsdienstes wurde von vielen Besuchern und Standbetreibern positiv anerkannt.

Drentwede - Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am heutigen Vormittag auf der B 51 Einmündung Bockstedter Weg wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 51 und übersah einen vor ihm als Rechtsabbieger langsamer werdenden Pkw einer 55-jährigen Fahrerin. Der 22-Jährige fuhr fast ungebremst auf den Pkw der 55-Jährigen auf, die auf ein Grundstück abbiegen wollte. Die 55-jährige Fahrerin und eine Mitfahrerin im Pkw des 22-Jährigen wurden schwer verletzt. Ein weiterer Mitfahrer und der 22-jährige Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte alle Verletzten und brachte sie in Krankenhäuser. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der gesamte Schaden steht noch nicht fest.

Twistringen - Treckergespann umgekippt

Am heutigen Vormittag gegen 09.10 Uhr ist in der Vechtaer Straße ein mit Kartoffeln beladenes Treckergespann aus noch ungeklärter Ursache umgekippt. Der Fahrer der Zugmaschine wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Anhänger-Ladung, mehrere Tonnen Kartoffeln, verteilten sich nach dem Unfall auf der gesamten Straße. Die Vechtaer Straße musste für die Unfallaufnahme und das Einsammeln der Kartoffeln für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zu der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

