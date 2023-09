Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 17.09.2023

Diepholz (ots)

Varrel - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am 16.09.2023, gegen 12:25 Uhr, befuhr der Unfallbeteiligte (68 Jahre, männlich) mit seinem PKW Opel die Bahnhofstraße (K 20) aus Kirchdorf kommend in Fahrtrichtung Varrel. In Höhe einer dortigen Linkskurve kam der Fahrzeugführer alleinbeteiligt mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Ursache für den Verkehrsunfall könnte ein medizinischer Notfall gewesen sein.

Twistringen - Einbruch in Tagespflege

In der Nacht vom 15.09.2023 auf den 16.09.2023 haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tagespflege in der Bahnhofstraße in Twistringen verschafft. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Twistringen, Tel. 04243-970570, zu melden.

Twistringen - Einbruch in Rohbau

Ebenfalls in der Nacht auf vom 15.09.2023 auf den 16.09.2023 wurde in der Straße Am Markt in Twistringen in dem Rohbau eingebrochen. Eine genaue Höhe des Schadens kann noch nicht genannt werden. Wer in der Nacht etwas ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen unter 04243-970570 zu informieren.

Syke - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Syker mit seinem Motorrad die Goethestraße in Syke. In der Kurve muss der 57-jährige sein Motorrad abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem anfahrenden Pkw zu verhindern. Hierbei kommt der Motorradfahrer zu Fall und verletzt sich leicht. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag den 16.09.2023, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Scholen mit seinem Pkw die B 61 in Apelstedt. Aufgrund stockendem Verkehr bremst eine 42-jährige Norderstedterin ihren Pkw ab. Dies erkannte der 22-jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der 42-jährigen auf. Durch einen 25-jährigen Kradfahrer wurde die Situation zu spät erkannt und fuhr ebenfalls auf den Pkw des 22-jährigen auf. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 5.100 Euro. Der Kradfahrer wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Diebstahl auf Bauernhof

In der Zeit von Freitagabend, 22:00 h, bis Samstagmorgen, 5:00 h, wurden von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Weyhe-Sudweyhe, in der Straße Stührfeld, über 100 Liter Diesel, ein Kennzeichenpaar und diverses Werkzeug entwendet. Von einer hinter einer Scheune Zugmaschine bauten die Täter beide Kennzeichen ab und entwendeten diese. Aus dem Tank einer weiteren Zugmaschine, die in einer offenen Scheune stand, wurde der Diesel abgezapft und ebenfalls entwendet. Weiterhin hatten es die Täter auf mehrere Werkzeugmaschinen, die sich in der offenen Scheune befanden, abgesehen. Der Schaden wird auf über 1.400,-EUR geschätzt.

Versuchter Kompletträderdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 24:00 h, bis Sonntagmorgen, 9:40 h, versuchten Unbekannte alle vier Kompletträder eines silbernen Mercedes Geländewagens zu demontieren, um sie zu entwenden. Der Wagen stand in Stuhr-Brinkum in der Neuenstraße. Bis auf ein Radbolzen waren schon alle anderen gelöst. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei erbittet Hinweise.

