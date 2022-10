Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geparkter Transporter beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 25.10., 14 Uhr bis zum 26.10.2022, 3:00 Uhr, wurde ein Mercedes Sprinter in der Erzbergerstraße durch einen Unfall stark beschädigt. Der Transporter parkte zu der Zeit am Fahrbahnrand in der Erzbergerstraße im Bereich der Einmündung zur Siemensstraße. Ein unbekannter Verursacher fuhr vermutlich beim Einfahren auf den Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle gegen den geparkten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 12.000,- Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen Lkw handeln.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

