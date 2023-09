Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz und Drebber - Einbrüche; Twistringen - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Pesonen; Kirchdorf - Traktor gerät in Brand

Diepholz (ots)

Drebber - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Dienstag 12.00 Uhr bis Mittwoch 10.15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür in eine Lagerhalle in der Hauptstraße in Drebber ein. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Der Schaden an der Tür wird auf ca. 250 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz, Tel.: 05441/971-0 in Verbindung zu setzten.

Diepholz - Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis

Im Tatzeitfenster 08.09.2023 bis 12.09.2023 kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tierarztpraxis Auf dem Esch in Diepholz. Versuche der unbekannten Täter gewaltsam über Fenster und Türen in die Praxis einzudringen, schlugen fehl. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441/971-0 entgegen.

Twistringen - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Bassumer mit seinem Transporter die B 51 in Twistringen. Aufgrund einer rot zeigenden Lichtsignalanzeige in der Lindenstraße musste ein 41-jähriger Barnstorfer mit seinem Pkw anhalten. Dies erkannte der 24-jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des 41-jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer sowie zwei weitere Mitfahrer im Pkw leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Twistringen - Versuchter Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte eine Tür eines Verkaufsgeschäftes an der Südstraße in Twistringen gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt jedoch stand und es blieb beim Versuch. Der Schaden an der Tür wird auf 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Syke, Tel. 04242/969-0, in Verbindung zu setzten.

Kirchdorf - Traktor gerät in Brand

Am Mittwoch gegen 14.45 wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Heerde in Kirchdorf zu einem Fahrzeugbrand entsandt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein auf einem Acker befindlicher Traktor aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf c. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell