POL-DH: Schwarme: 3-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt; Stuhr: Einbruch in Kindertagesstätte; Syke: Zeugen nach Staßenverkehrsgefährdung gesucht

Schwarme - 3-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

In der Straße Im Fleut in Schwarme hat sich am Dienstagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 49-jähriger Paketzusteller aus Bremen mit seinem Kleintransporter rückwärts von einer Grundstücksauffahrt "Im Fleut" auf die Fahrbahn. Ein 3-jähriger Junge, der hinter dem Fahrzeug in Richtung Auf dem Stühr entlanglief, wurde von dem Kleintransporter erfasst und überrollt. Er verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Der Kleintransporter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ein Kriseninterventionsteam übernahm vor Ort die Betreuung der Angehörigen, Zeugen und des Unfallverursachers.

Stuhr - Einbruch in Kindertagesstätte

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Räume der Kindertagesstätte Moordeich an der Stuhrer Landstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in die Kindertagesstätte. Ob Wertgegenstände erbeutet wurden, ist bislang noch unklar. Der Schaden am Fenster bläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe: Tel.: 0421/8066-0 entgegen.

Syke - Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr

Am 12.09.2023 kam es gegen 12.15 Uhr - 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen Ortsausgang Syke und der Bahnüberführung Barrien zu zwei gefährlichen Überholmanövern eines schwarzfarbenen Fiat 500-Fahrers, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bremen unterwegs war. Laut Zeuge konnte ein Zusammenstoß des Fiat-Fahrers und zwei entgegenkommender Fahrzeuge (davon ein Traktor) nur durch starkes Abbremsen der Fahrzeuge im Begegnungsverkehr verhindert werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Syke, Tel.: 04242/969-0 zu melden.

