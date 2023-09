Diepholz (ots) - Bruchhausen-Vilsen - Radfahrer leicht verletzt Am Sonntag gegen 09.15 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw die Straße Niederfeld in Richtung Am Kürting. In einer Linkskurve stieß er mit einem 67-jährigen Radfahrer aus Bruchhausen-Vilsen zusammen, welcher die Straße Niederfeld in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch ...

