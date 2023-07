POL-DN: Einbruch in Huchem-Stammeln - Zeugen gesucht

Linnich (ots) - Am 28.07.2023, gegen 20:40 h, entwendete ein 34jähriger Mann aus Aachen vor einem Imbiss in Linnich-Kiffelberg ein dort abgestelltes, jedoch nicht verschlossenes Fahrrad. Das Fahrrad gehörte einem Mitarbeiter des Imbissbetriebs. Der Diebstahl wurde von einem Arbeitskollegen bemerkt, so dass er mit dem Geschädigten unmittelbar die Verfolgung des flüchtigen Tatverdächtigen mit einem Pkw aufnehmen konnte. Auf halber Strecke Richtung Linnich holten sie den ...

mehr