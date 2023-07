Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzte E-Scooterin

Jülich (ots)

Am 28.07.2023, gegen 22:50 h, befuhr eine 36-jährige Frau aus Jülich mit ihrem E-Scooter einen Radweg entlang der L 241 in Richtung Jülich - Kirchberg. Aufgrund einer Bodenschwelle verlor sie das Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen. Vor Ort konnten Hinweise erlangt werden, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol den E-Scooter geführt hatte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht und ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

