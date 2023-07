POL-DN: Einbruch in Sakristei der Hottorfer Kirche

düren (ots) - Derzeit noch unbekannte Einbrecher drangen am Dienstag (25.07.2023) in ein Wohnhaus an der Kölner Landstraße ein. In der Zeit zwischen 07:40 Uhr bis 17:30 Uhr nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten in das Haus. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen unter anderem Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tatbeute ...

