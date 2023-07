Polizei Düren

POL-DN: Frontal zusammengestoßen

Heimbach (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Heimbach wurde am Donnerstagmittag (27.07.2023) zwei Menschen schwer verletzt.

Gegen 12:40 Uhr befuhr eine 50-Jährige aus Düren mit ihrem Pkw die Straße "In der Hillbach" aus Richtung Vlatten kommend in Fahrtrichtung Heimbach. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Pkw eines 44-jährigen aus Heimbach frontal zusammen. Durch den Unfall erlitten beide schwere Verletzungen und mussten nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rtw in ein Krankenhaus verbrachte werden. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 27.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren der Orte Hausen, Heimbach, Vlatten und Hergarten erschienen an der Unfallstelle und unterstützten bei der Unfallaufnahme.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße "In der Hillbach" komplett gesperrt werden.

