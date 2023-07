Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Hovener Grundschule

Düren (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag- (21.07.2023) und Montagmittag (24.07.2023)in die Grundschule in Düren Hoven ein. Sie erbeuteten unter Anderem Bargeld und elektronische Geräte.

Der Hausmeister meldete den Einbruch am gestrigen Montag bei der Polizei. Vermutlich waren der oder die Täter über einen Zaun geklettert um auf das Schulgrundstück, welches an der Birkesdorfer Straße liegt, zu gelangen. Sie brachen ein Fenster auf, gelangten durch dieses in das Gebäude und verschafften sich Zugang zu den Klassenzimmern und weiteren Räumen. Die Täter schreckten nicht davor zurück, Türen mit massiver Gewalt zu öffnen und Chaos zu verursachen. Sicher ist bisher, dass sie mehrere elektronische Geräte sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuten konnten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die rund um die Grundschule Hoven in den letzten tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei unter der Rufnummer 002421 949-6425 zu melden.

