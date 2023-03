Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Betrunken gegen Museumsmauer

Alpirsbach (ots)

Am Dienstagmittag hat sich am Ambrosius-Blarer-Platz ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrt eines BMW an der Hausfassade endete.

Der 65-Jährige fuhr in Alpirsbach vom Marktplatz aus kommend in Richtung Ambrosius-Blarer-Platz, als der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Hauswand des Museumsgebäudes prallte. Hierbei verletzte sich der Fahrer am Kopf. Er setzte sein Fahrzeug zurück und stellte es auf dem Ambrosius-Blarer-Platz ab. Durch Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden, welche daraufhin die Polizei verständigten. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Alkoholwert von etwa 1,1 Promille. Der BMW-Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Dort musste er zur Beweissicherung eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde einbehalten.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell