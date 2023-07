Polizei Düren

POL-DN: Frontalzusammenstoß auf der B56

Niederzier (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr befuhr eine 70jährige Frau aus Nörvenich die B 56 von Huchem-Stammeln in Richtung Selhausen. Aus ungeklärter Ursache geriet sie plötzlich auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, wo ihr Fahrzeug mit dem Pkw eines entgegenkommenden 48jährigen aus Niederzier kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw der 70jährigen gegen einen weiteren entgegenkommenden Pkw geschleudert, der von einem 60jährigen Pkw-Fahrer aus Düren geführt wurde. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Die 70jährige sowie der 48jährige Unfallgegner wurden durch den Zusammenstoß schwerverletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Unfallschäden werden auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B56 für mehrere Stunden gesperrt werden.

