Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht: Wer hat Einbrechertrio ebenfalls gesehen?

Jülich (ots)

In der Nacht zum Sonntag überraschte ein Backwarenlieferant eine Einbrecherbande. Die Polizei sucht jetzt unter anderem Hinweise auf das Fluchtfahrzeug.

Gegen 04:30 Uhr hatte der Zeuge eine Bäckereifiliale in der Norstraße beliefert. Nachdem er das Geschäft durch einen hinteren Zugang betreten hatte, wurde er auf die Täter aufmerksam, die sich im vorderen Bereich der Bäckerei an der Zugangstür zu schaffen machten. Die Einbrecher waren offenbar ebenso überrascht wie der Angestellte und flüchteten auf Ansprache sofort. Die Polizei löste auf Hinweisgabe unmittelbar eine Fahndung aus, konnte jedoch niemanden mehr antreffen. Es wurde allerdings festgestellt, dass die Gesuchten zuvor offenbar in die benachbarte Metzgerei gewaltsam eingedrungen waren. Ob sie von dort Diebesgut mitnehmen konnten, muss erst noch ermittelt werden.

Bei den Tätern soll es sich um drei dunkel gekleidete Männer mit maskierten Gesichtern gehandelt haben. Als erste fußläufige Fluchtrichtung wurde die Kopernikusstraße angegeben. Unklar ist derzeit, ob ein dunkler SUV, der in der Nähe geparkt stand, im Tatzusammenhang steht.

Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche und Spurensicherung durchgeführt; die Auswertungen dazu dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben könnten, werden um sachdienliche Hinweisgabe an die Polizei unter der Rufnummer 02421/949-0 gebeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell