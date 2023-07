Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleusung endet wenige hundert Meter hinter der Görlitzer Stadtbrücke

Görlitz (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 20.00 Uhr beobachteten Bundesbereitschaftspolizisten, die auf der Görlitzer Stadtbrücke postierten, einen aus Polen kommenden Kastenwagen. Mit der Anhaltekelle sollte das belgische Fahrzeug, ein Peugeot Boxer, aus dem Verkehr gelotst werden. Der Mann hinter dem Lenkrad aber umfuhr den Anhalteposten, zog auf die Fahrbahnmitte, um dann mit einem Linkshaken in die Parkstraße abzubiegen. Viel Zeit blieb den Uniformierten somit nicht, um mit dem Streifenwagen die Verfolgung aufzunehmen. Nachdem der weiße Transporter noch ein paar hundert Meter auf der Louis-Braille-Straße zurücklegte, blieb er plötzlich stehen. Im gleichen Augenblick flogen die vorderen Türen auf, dann entfernten sich zwei Männer. Später sind auf der Ladefläche zwölf Geschleuste aus Syrien angetroffen worden. Auch diese Geschleusten wurden unter fragwürdigen Umständen transportiert. Schließlich fehlten in dem Kastenwagen Sitzplätze und Rückhalteeinrichtungen.

Die Ermittler sind nun insbesondere an Hinweisen interessiert, die zum Ergreifen der beiden geflüchteten Männer führen könnten. Einer der Verdächtigen, der dem Äußeren nach aus dem asiatischen Sprachraum kommt, trägt einen schwarzen Bart, war mit einem hellen T-Shirt, dunkler Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Der zweite Mann ist von kräftiger Statur und trug ein rotes T-Shirt. Entsprechende Hinweise sind bitte an die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter 03581 - 36 26 - 0 zu richten.

