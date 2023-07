Polizei Düren

POL-DN: Schlimmeres verhindert

Jülich (ots)

Der Aufmerksamkeit eines 72-Jähirgen aus Jülich ist es vermutlich zu verdanken, dass schwerwiegende Folgen bei einem Heizungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Jülich am Sonntagnachmittag (23.07.2023) ausblieben.

Gegen 16:35 Uhr nahm der Jülicher Brandgeruch ausgehend von dem Mehrfamilienhaus wahr. Er brach daraufhin seinen Spaziergang ab, warnte die Hausbewohner und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr der Stadt Jülich erschien vor Ort und konnte den Brand im Heizungskeller schnell löschen, verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich ein Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

