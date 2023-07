Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer umgefahren

Düren (ots)

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntagmorgen (23.07.2023) auf der Valencienner Straße von einem Pkw umgefahren. Er erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 10:20 Uhr befuhr der 43-Jährige die Valencienner Straße in Richtung Gürzenich. Zur gleichen Zeit befuhr eine 63-Jährige aus Düren mit ihrem Pkw die Bahnstraße und bog nach rechts auf die Valencienner Straße in Richtung Innenstadt ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Zweiradfahrer und dem Pkw. Der Biker kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

