Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddieb wurde gestellt

Linnich (ots)

Am 28.07.2023, gegen 20:40 h, entwendete ein 34jähriger Mann aus Aachen vor einem Imbiss in Linnich-Kiffelberg ein dort abgestelltes, jedoch nicht verschlossenes Fahrrad. Das Fahrrad gehörte einem Mitarbeiter des Imbissbetriebs. Der Diebstahl wurde von einem Arbeitskollegen bemerkt, so dass er mit dem Geschädigten unmittelbar die Verfolgung des flüchtigen Tatverdächtigen mit einem Pkw aufnehmen konnte. Auf halber Strecke Richtung Linnich holten sie den Tatverdächtigen ein und sprachen ihn aus dem Pkw heraus an. Der Aachener beleidigte und bedrohte die Verfolger sofort und trat gegen den Spiegel des Pkw, der dadurch beschädigt wurde. Durch den Tritt verlor der Täter jedoch das Gleichgewicht und stürzte in den Straßengraben. Dort blieb er liegen und konnte durch die inzwischen informierten Polizeibeamten aufgegriffen werden. Der Tatverdächtige wurde durch den Sturz nicht verletzt. Da es sich jedoch um einen Wiederholungstäter handelte, wurde er vorläufig festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell