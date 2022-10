Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitsmessung in Kölleda

Kölleda (ots)

Am 31.10.2022 führten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda eine Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda durch.

Innerhalb von 2 Stunden konnten 22 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war hierbei ein 57 Jahre alter Mann, welcher mit seinem PKW Opel die B176 in Richtung Backleben befuhr. Mit seinem Fahrzeug brachte er es bei erlaubten 50 km/h auf eine Geschwindigkeit von 90 km/h. Dem 57 jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie ein Fahrverbot.

Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen konnte zudem ein 49 Jahre alter Mann festgestellt werden, welcher mit seinem PKW Mercedes an der Messstelle vorbeifuhr. Der Fahrzeugführer überschritt nicht nur die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 19 km/h, sondern führte das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol. Der Fahrzeugführer wurde in der weiteren Folge zur Dienststelle verbracht um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Neben einem Bußgeld, für die überschrittene Geschwindigkeit, in Höhe von 70 Euro erwartet ihn außerdem ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR, sowie ein Fahrverbot. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell