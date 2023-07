Polizei Düren

POL-DN: Trailer samt Motorboot entwendet

Jülich (ots)

In der Nacht vom 28.08.23 auf den 29.08.23 entwendeten bisher unbekannte Täter in Jülich einen Anhänger mitsamt einem Motorboot.

Der Diebstahl wurde am Samstag Morgen durch den Eigentümer bemerkt. Die unbekannten Täter brachen dazu in eine verschlossene Lagerhalle ein, in welchem sich Trailer und Boot befanden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und zeichnete ein Video vom Tathergang auf. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde gegen die unbekannten Täter eingeleitet. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Gespannes nimmt die Polizei Düren unter 02421-9496425 entgegen.

