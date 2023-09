Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Radfahrer mit 3,6 Promille - Stuhr, Lkw Brand und Sperrung der B 6 ---

Bruchhausen-Vilsen - Radfahrer leicht verletzt

Am Sonntag gegen 09.15 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw die Straße Niederfeld in Richtung Am Kürting. In einer Linkskurve stieß er mit einem 67-jährigen Radfahrer aus Bruchhausen-Vilsen zusammen, welcher die Straße Niederfeld in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Sulingen - Radfahrer mit 3,6 Promille

Ein 42-jähriger Radfahrer ist gestern gegen 18.30 Uhr in Sulingen, Am Bahnhof, einer Polizeistreife durch seine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholkonzentration der Atemluft von 3,66 Promille. Nachdem dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Da dies aber sowieso nicht funktionierte, wurde der 42-Jährige sicher nach Hause gebracht.

Stuhr - Lkw Brand

Gegen 10.30 Uhr geriet heute Vormittag, aus noch ungeklärter Ursache, ein Lkw auf der Bremer Straße (B 6) in Höhe der Autobahnüberführung in Brinkum Nord in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Bundesstraße 6 musste kurzzeitig in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der Verkehr wieder freigegeben. Der Verkehr in Richtung Bremen wurde einspurig an dem beschädigten Lkw vorbeigeführt. Ursache und Schaden sind noch nicht bekannt.

